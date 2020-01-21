Трамп против Греты Тунберг: президент США в Давосе призвал игнорировать пророков конца света / Фото: іnsider.com

https://racurs.ua/n132404-tramp-protiv-grety-tunberg-prezident-ssha-v-davose-prizval-ignorirovat-prorokov-konca-sveta.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп в ходе своего сегодняшнего выступления на Всемирном экономическом форуме в завуалированной форме упомянул о Грете Тунберг и других экологических активистах, которые прибыли в Давос, чтобы призвать мировых лидеров активизировать действия из-за климатического кризиса и глобального потепления.

Трамп, который известен своим скептическим отношением к теории об изменении климата, сегодня призвал игнорировать «пророков конца света».

Это не время для пессимизма. Это время для оптимизма. Не нужно боятся…, — заявил американский лидер в ходе своего выступления.

Трамп также повторил, что он является «большим сторонником окружающей среды» и упомянул о высадке триллиона деревьев. В то же время, он обошел вниманием проблемы, вызванные с глобальным потеплением.

Чего я хочу, так это чистой воды и самого чистого воздуха, — резюмировал Трамп.

Напомним, 20 января сотни протестующих прибыли на горнолыжный курорт Давос, чтобы напомнить политикам о климатическом кризисе. Свой трехдневный марш протеста они начали в понедельник. Некоторые активисты нарядились в костюмы коал, с целью привлечь внимание к пожарам, которые сейчас бушуют в Австралии.

На форуме также выступит 17-летняя шведская эко-активистка Грета Тунберг. В декабре Трамп посоветовал Тунберг «работать над проблемой управления гневом», после чего она изменила подпись к своему аккаунту в Twitter на «Подросток, который работает над проблемой управления гневом». Как отреагировала Тунберг на сегодняшнее выступление Трампа, пока неизвестно.