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Конституционный суд рассматривает представление Верховного суда по судебной реформе Зеленского, фото: torange.biz

Объединить дела о судебных реформах Порошенко и Зеленского призывает представитель Рады в КСУ

21 янв 2020, 14:16
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Представитель Верховной Рады в Конституционном суде (КСУ), член фракции «Слуга народа» Ольга Совгиря, призывает объединить в одно производство представления Верховного суда (ВС) о конституционности судебных реформ предыдущего президента Петра Порошенко и действующего Владимира Зеленского.

Соответствующее ходатайство Совгиря заявила сегодня во время устных слушаний в КСУ по представлению ВС относительно отдельных положений судебной реформы Зеленского, сообщает агентство «Укринформ».

Эти представления ВС были представлены в 2016 и 2019 годах соответственно. По мнению Совгири, они являются очевидно взаимосвязанными, а трактовка КСУ части прошлогоднего представления ВС, которая касается изменений в законодательство о деятельности органов судейского самоуправления, невозможна без рассмотрения дела по представлению 2016 года относительно соответствия Конституции отдельных положений закона «О судоустройстве и статусе судей».

Предложение Совгири поддержал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

В то же время председатель ВС Валентина Данишевская высказалась против объединения этих представлений. По ее словам, они находятся на стадиях рассмотрения и у них разный предмет.

Их объединение может привести к увеличению сроков рассмотрения нашего дела, — отметила Данишевская.

Председатель КСУ Александр Тупицкий пообещал определиться с ходатайством Совгири во время закрытой части рассмотрения представления ВС по судебной реформе Зеленского.

Напомним, ВС по судебной реформе Зеленского обратился в КСУ в середине ноября 2019 года.


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