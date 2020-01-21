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Церемония прощания с погибшим летчиком. Фото: Бригада транспортной авиации в Facebook

В Борисполе попрощались с погибшим в катастрофе самолета МАУ пилотом (ФОТО)

21 янв 2020, 14:14
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В Борисполе 21 января простились с погибшим членом экипажа сбитого в Иране пассажирского самолета МАУ Сергеем Хоменко.

Хоменко был вторым пилотом самолета, имел 7 тыс. 600 часов налета на авиалайнерах Boeing 737. Свою карьеру он начал как летчик военно-транспортной авиации. Об этом сообщила пресс-служба Бригады транспортной авиации в Facebook.

Отмечается, что более 14 лет Хоменко летал в составе экипажей самолетов ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригады транспортной авиации. Пилот долгое время возглавлял экипажи, которые выполняли наблюдательные полеты в рамках Договора об открытом небе в разных странах мира.

Церемония прощания с погибшим летчиком. Фото: Бригада транспортной авиации в Facebook

Церемония прощания с погибшим летчиком. Фото: Бригада транспортной авиации в Facebook

Церемония прощания с погибшим летчиком. Фото: Бригада транспортной авиации в Facebook

Как известно, 20 января в селе Козельце Черниговской области в последний путь провели погибшего в тегеранской авиакатастрофе старшего бортпроводника рейса PS752 авиакомпании МАУ Игоря Матькова. А в Ивано-Франковске состоялись похороны 24-летней стюардессы Марии Микитюк. В Киеве на Берковецком кладбище похоронили погибших пилотов Алексея Наумкина и Владимира Гапоненко.

Напомним, 19 января в аэропорту «Борисполь» прощались с 11 жертвами авиакатастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», который сбила иранская ПВО в небе над Ираном 8 января.

Источник: Ракурс


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