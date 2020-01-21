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Церемонія прощання із загиблим льотчиком. Фото: Бригада транспортної авіації у Facebook

У Борисполі попрощалися із загиблим у катастрофі літака МАУ пілотом (ФОТО)

21 січ 2020, 14:14
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У Борисполі 21 січня попрощалися із загиблим членом екіпажу збитого в Ірані пасажирського літака МАУ Сергієм Хоменком.

Хоменко був другим пілотом літака, мав 7 тис. 600 годин нальоту на авіалайнерах Boeing 737. Свою кар'єру він розпочав як льотчик військово-транспортної авіації. Про це повідомила прес-служба Бригади транспортної авіації у Facebook.

Наголошується, що понад 14 років Хоменко літав у складі екіпажів літаків ТУ-134, АН-26, АН-30 Бригади транспортної авіації. Пілот тривалий час очолював екіпажі, які виконували спостережні польоти в рамках Договору про відкрите небо в різних країнах світу.

Церемонія прощання із загиблим льотчиком. Фото: Бригада транспортної авіації у Facebook

Церемонія прощання із загиблим льотчиком. Фото: Бригада транспортної авіації у Facebook

Церемонія прощання із загиблим льотчиком. Фото: Бригада транспортної авіації у Facebook

Як відомо, 20 січня в селі Козельці Чернігівської області в останню путь провели загиблого в тегеранській авіакатастрофі старшого бортпровідника рейсу PS752 авіакомпанії МАУ Ігоря Матькова. А в Івано-Франківську відбувся похорон 24-річної стюардеси Марії Микитюк. У Києві на Берковецькому кладовищі поховали загиблих пілотів Олексія Наумкіна і Володимира Гапоненка.

Нагадаємо, 19 січня в аеропорту «Бориспіль» прощалися із 11 жертвами авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України», який збила іранська ППО у небі над Іраном 8 січня.

Джерело: Ракурс


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