Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA

https://racurs.ua/ua/n132365-aviakatastrofa-v-tegerani-iran-pidgotuvav-poperedniy-zvit-z-rozsliduvannya-incydentu-bellingcat.html

Ракурс

Іранська асоціація цивільної авіації підготувала попередній звіт щодо результатів розслідування катастрофи українського «Боїнга-737», який впав вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана.

У звіті вказано, що літак був збитий двома ракетами «земля-повітря» «Тор-М1» малої дальності, повідомляє дослідницька мережа Bellingcat.

За інформацією Bellingcat, у звіті також вказано, що:

літак вилетів з Тегерана о 6.12 за місцевим часом і втратив усі контакти з авіадиспетчерами на висоті 2 тис. 469 м;

о 6.15 він зник з екранів допоміжного радара, а о 6.18 — з головних радарів;

вилучені «чорні скриньки» літака з інформацією про політ та розмови в кабіні пілотів є «одними з найбільш передових пристроїв у світі» й в Ірану немає засобів для їх декодування;

французькі та американські агентства з розслідування авіакатастроф відмовилися надіслати в Іран необхідне обладнання для розшифровки «чорних скриньок».

Нагадаємо, керівництво Ірану 11 січня офіційно визнало, що сили ППО цієї країни збили український «Боїнг». В Ірані наполягають, що причиною катастрофи став «людський фактор».