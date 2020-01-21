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Наслідки авіакатастрофи в Ірані, фото: IRNA
Авіакатастрофа в Тегерані: Іран підготував попередній звіт з розслідування інциденту — Bellingcathttps://racurs.ua/ua/n132365-aviakatastrofa-v-tegerani-iran-pidgotuvav-poperedniy-zvit-z-rozsliduvannya-incydentu-bellingcat.htmlРакурс
Іранська асоціація цивільної авіації підготувала попередній звіт щодо результатів розслідування катастрофи українського «Боїнга-737», який впав вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана.
У звіті вказано, що літак був збитий двома ракетами «земля-повітря» «Тор-М1» малої дальності, повідомляє дослідницька мережа Bellingcat.
За інформацією Bellingcat, у звіті також вказано, що:
- літак вилетів з Тегерана о 6.12 за місцевим часом і втратив усі контакти з авіадиспетчерами на висоті 2 тис. 469 м;
- о 6.15 він зник з екранів допоміжного радара, а о 6.18 — з головних радарів;
- вилучені «чорні скриньки» літака з інформацією про політ та розмови в кабіні пілотів є «одними з найбільш передових пристроїв у світі» й в Ірану немає засобів для їх декодування;
- французькі та американські агентства з розслідування авіакатастроф відмовилися надіслати в Іран необхідне обладнання для розшифровки «чорних скриньок».
Нагадаємо, керівництво Ірану 11 січня офіційно визнало, що сили ППО цієї країни збили український «Боїнг». В Ірані наполягають, що причиною катастрофи став «людський фактор».
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