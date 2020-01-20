Авіакатастрофа літака МАУ: Зеленський заявив про виконані обіцянки Ірану, фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132355-aviakatastrofa-litaka-mau-zelenskyy-zayavyv-pro-vykonani-obicyanky-iranu.html

Ракурс

Авіакатастрофу літака Boeing-737 «Міжнародних авіаліній України» продовжують обговорювати у світі.

Володимир Зеленський, президент України, заявив, що іранською стороною обіцянки «здебільшого було виконано». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави обговорив з Мохаммадом Есламі, спеціальним представником президента Ірану, деталі розслідування. Зеленський уточнив, що 45 українських фахівців допустили у Тегерані до відповідної роботи. Вони працювали, щоб швидко ідентифікувати тіла усіх громадян України та організували їхнє повернення.

Зеленський акцентував увагу на необхідності забезпечити ефективне розслідування трагедії. Сторони також обговорили створення спільної слідчої групи та компенсації рідним загиблих в авіакатастрофі.

Нагадаємо, український літак зазнав катастрофи 8 січня поблизу Тегерану. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, 11 з них були українцями. Усі вони загинули. Пізніше з’ясувалось, що іранська ракета збила літак МАУ.