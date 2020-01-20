НБУ. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/ua/n132354-zakon-pro-zahyst-prav-spojyvachiv-finansovyh-poslug-nabuv-chynnosti-nbu.html

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Закон про захист прав споживачів фінансових послуг вступив в силу. Національний банк України (НБУ) влітку минулого року створив профільний підрозділ, який буде контролювати дане питання.

Про це повідомляє прес-служба НБУ в Facebook.

Щомісяця новий підрозділ НБУ обробляв близько 900 звернень споживачів фінансових послуг. Після 15 серпня всього було зареєстровано близько 4 тис. звернень споживачів.

Близько 64% ​​всіх звернень стосуються банків. Всього НБУ отримав звернення по 53 банкам. Найбільша кількість стосується трьох банків.

Споживачі переважно скаржаться НБУ на приховування банками інформації про повну вартість кредиту, самовільне списання коштів із зарплати або інших нарахувань у рахунок погашення боргу, а також на списання відсотків за рахунок збільшення кредитного ліміту з відсотками за більшою ставкою без пояснень правомірності таких дій.

Національний банк після прийняття закону про захист прав споживачів фінансових послуг почав розробляти нові вимоги до банків, які дозволять регулятору реагувати на звернення споживачів та вирішувати спірні питання.

НБУ вже вимагає від банків зміни інформації про свої послуги на сайтах, для забезпечення можливості доступу споживачів до повної та актуальної інформації про умови надання послуги, її вартість, умови дострокового повернення кредиту, можливі штрафи і т. п.

Дані вимоги повинні будуть дотримуватися банками з початку березня 2020 року, до цього НБУ надав банкам час для адаптації. Із початку червня 2020 року на сайтах банків повинні з’явитися калькулятори для розрахунку витрат або доходів від фінансової послуги.

Також у червні повинна змінитися реклама банків, у якій повинні будуть відображені такі характеристики послуги як інформація про повну вартість, умови отримання послуги і можливі ризики.

Також НБУ планує прийняти нові вимоги до договорів, візуального сприйняття реклами, інформації на сайтах і в рекламі по мікрокредитах, розкриття інформації про послуги через електронні канали обслуговування, роботи зі зверненнями громадян, а також уникнення нечесних практик.