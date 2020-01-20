Нацбанк готується до розширення повноважень, фото: Вікіпедія

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Національний банк України (НБУ) у зв’язку з розширенням повноважень планує зміни у структурі.

Нові ініціативи запустять з 1 липня 2020 року. У прес-службі Нацбанку повідомили подробиці.

Реалізація рішення планується через ухвалення Верховною Радою закону про «спліт». Відповідно до документу, очікується ліквідація Нацкомфінпослуг, одного з регуляторів фінансового ринку. Частину його повноважень передадуть Нацбанку.

У повідомленні йдеться про створення нових департаментів: нагляду за страховими ринком в блоці «Пруденційний нагляд» та методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ у напрямку «Монетарна стабільність».

Чинні департаменти вже замінили. Чиновники отримають можливість здійснювати нагляд за більшою кількістю фінансових організацій, які розміщуються на території держави.

Український парламент ухвалив закон про «спліт» у вересні 2019 року. У документі змінили норми щодо ринку лізингових, страхових, факторингових компаній, а також ломбардів, кредитних спілок, бюро кредитних історій та інших фінансових компаній.

Раніше в Україні затвердили стратегію розвитку фінсектору. Узгоджено відповідний план до 2025 року.