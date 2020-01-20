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Нацбанк готовится к расширению полномочий, фото: Википедия

Нацбанк готовится к расширению полномочий

20 янв 2020, 14:00
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Национальный банк Украины (НБУ) в связи с расширением полномочий планирует изменения в структуре.

Новые инициативы запустят с 1 июля 2020 года. В пресс-службе Нацбанка сообщили подробности.

Реализация решения планируется из-за принятия Верховной Радой закона о «сплите». Согласно документу, ожидается ликвидация Нацкомфинуслуг, одного из регуляторов финансового рынка. Часть его полномочий передадут Нацбанку.

В сообщении говорится о создании новых департаментов: наблюдения за страховыми рынком в блоке «пруденциального надзора» и методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в направлении «Монетарная стабильность».

Действующие департаменты уже заменили. Чиновники получат возможность осуществлять надзор за большим количеством финансовых организаций, которые размещаются на территории государства.

Украинский парламент принял закон о «сплите» в сентябре 2019 года. В документе изменили нормы по рынку лизинговых, страховых, факторинговых компаний, а также ломбардов, кредитных союзов, бюро кредитных историй и других финансовых компаний.

Ранее в Украине утвердили стратегию развития финсектора. Согласован соответствующий план до 2025 года.

Источник: Ракурс


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