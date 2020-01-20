Аэропорт в Днепре будет проектировать фирма российского академика. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n132327-konkurs-na-proektirovanie-aeroporta-dnepra-vyigrala-firma-rossiyskogo-akademika-kotorogo.html

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Конкурс на проектирование аэропорта в Днепре выиграла фирма академика Академии военных наук России Владимира Кульчицкого.

Этот российский ученый в 2003 году был награжден президентом Российской Федерации Владимиром Путиным званием «Заслуженный работник транспорта России». Об этом 17 января сообщил журналист Юрий Бутусов на собственной странице в Facebook.

Так, 17 января тендер на проектирование аэропорта выиграла фирма «Прогресстех-Украина», конечным владельцем которой является Владимир Антонович Кульчицкий, гражданин РФ, проживающий в Москве. Понятно, кто он такой, в Мининфраструктуры прекрасно знают. Цена на проектирование была установлена демпинговая, в 12 млн грн, очевидно, чтобы любой ценой выиграть тендер, — рассказал он.

По словам Бутусова, фирма «Прогресстех» давно работает в Украине. Однако, компания значительно усилила активность на украинском рынке именно после 2014 года. Ее интересует работа в инфраструктурных проектах и в авиастроении. При этом Кульчицкий предлагает лучшим украинским студентам КПИ непосредственно устраиваться к нему на фирму.

Напомним, в государственном бюджете на 2020 год предусмотрен миллиард гривен на реконструкцию аэропорта в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский в октябре 2019 года анонсировал строительство аэропорта в Днепре. Кроме того, глава государства пообещал, что в стране будут строить и другие аэропорты.