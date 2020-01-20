Война на Донбассе: Киев пожалуется лидерам Нормандии на усиление обстрелов, фото — "Украинская трибуна"

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Ракурс

Официальный Киев пожалуется лидерам стран нормандского формата на усиление обстрелов и увеличение количества жертв на линии разграничения.

О намерениях Украины немедленно связаться с партнерами по мирным переговорам 20 января во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Руководитель украинской дипломатии сегодня встретился с председателем ОБСЕ Эдди Рамой.

Пристайко заявил, что хочет выяснить, не является ли усиление обстрелов позиций ВСУ попыткой сорвать минский и нормандский процессы.

Мы безусловно озабочены этим и обсуждали вопрос с новым действующим председателем ОБСЕ. Что это значит вообще? Попытка срыва процесса, совпадение многих факторов, которые привели к обстрелам?. Мы видим, что договоренности не срабатывают, — рассказал Пристайко.

Министр считает, что следует усилить миссию ОБСЕ, что значит ее пребывания на линии разграничения 24 часа в сутки, а также улучшить ее техническое оснащение, чтобы лучше фиксировать факты нарушения режима прекращения огня.

Председатель ОБСЕ, премьер-министр и министр иностранных дел Албании Эди Рама намерен 21 января осуществить поездку на Донбасс в прифронтовую зону.

«Ракурс» сообщал, что 18 января в результате массированных обстрелов пророссийскими боевиками погиб один украинский военный, еще десять получили ранения. Неспокойно было на фронте и 19 января, когда вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня и снова погиб воин ВСУ.