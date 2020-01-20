Учителя русскоязычных школ пройдут курсы по украинскому языку. Фото: Pinterest

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Русскоязычные классы в Украине с пятого года обучения переведут на украинский язык. Для этого учителей русскоязычных школ отправят на курсы по повышению квалификации и даже сделают для них летнюю школу.

На этих курсах учителя выучат необходимую терминологию на украинском языке, чтобы в дальнейшем преподавать на нем. Об этом рассказала министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Новосад, подготовка учителей — один из важнейших этапов. Однако будет проведена и работа с учениками. Так, с сентября планируется перевести русскоязычные школы на украинский язык обучения, однако это будет касаться только старших классов (начиная с пятого). В начальной школе детям так и продолжат читать уроки на русском языке. Кроме того, даже после пятого класса на русском будут преподавать родной язык и литературу.

Министр добавила, что у детей могут возникнуть проблемы при таком резком переходе, поэтому будет предусмотрен адаптационный период. По его итогам в Министерстве образования и науки проанализируют проведенную работу и откорректируют ошибки.

Новосад также объяснила, почему русскоязычные школы переводят на украинский язык с 2020 года, а не 2023-го, как учебные заведения, где обучаются на языках Евросоюза. По словам министра, это аргументировано близостью языков, ведь украинский и русский относятся к одной языковой группе. Поэтому, по мнению Минобразования, детям, для которых родной язык русский, будет намного проще выучить украинский, чем, например, тем, кто учится на венгерском языке.

Как известно, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.