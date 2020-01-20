В Украине создадут реестры учителей и учеников, фото: Health

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Реестры учителей и учеников запустят в Украине.

Запуск анонсировала Анна Новосад, министр образования и науки. Об этом она сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Чиновник рассказала, что принцип доступности начального образования в привязке к месту достаточно эффективен. Верховная Рада уже приняла инициативу, которая узаконит этот подход.

Руководитель ведомства считает, что такой способ всегда подвержен дискредитации в условиях нехватки школ на территории крупных городов. С точки зрения регистрации места проживания, по ее словам, будет наблюдаться «вакханалия».

По мнению Новосад, на этапе создания сложно повлиять на ситуацию, которая не входит в компетенцию ведомства. В 2020 году в тестовом режиме Минобразования запустило новую систему сбора статистики. К этой системе внесут модуль из реестра учеников и учителей. Такие списки будут использовать для жеребьевки при зачислении детей в учебные заведения.

Делаем техническое задание и ищем деньги, — прокомментировала возможность создания реестров Новосад.

Ранее Новосад рассказала, что индивидуальные занятия в школе оплатят за государственный счет. Она считает, что это позволит повысить уровень знаний учащихся.