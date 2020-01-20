Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине создадут реестры учителей и учеников, фото: Health

В Украине создадут реестры учителей и учеников

20 янв 2020, 13:27
999

Реестры учителей и учеников запустят в Украине.

Запуск анонсировала Анна Новосад, министр образования и науки. Об этом она сообщила в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Чиновник рассказала, что принцип доступности начального образования в привязке к месту достаточно эффективен. Верховная Рада уже приняла инициативу, которая узаконит этот подход.

Руководитель ведомства считает, что такой способ всегда подвержен дискредитации в условиях нехватки школ на территории крупных городов. С точки зрения регистрации места проживания, по ее словам, будет наблюдаться «вакханалия».

По мнению Новосад, на этапе создания сложно повлиять на ситуацию, которая не входит в компетенцию ведомства. В 2020 году в тестовом режиме Минобразования запустило новую систему сбора статистики. К этой системе внесут модуль из реестра учеников и учителей. Такие списки будут использовать для жеребьевки при зачислении детей в учебные заведения.

Делаем техническое задание и ищем деньги, — прокомментировала возможность создания реестров Новосад.

Ранее Новосад рассказала, что индивидуальные занятия в школе оплатят за государственный счет. Она считает, что это позволит повысить уровень знаний учащихся.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Микитася отпустил в Лондон заместитель главы САП (ДОКУМЕНТ)

Подозреваемый в махинациях с недвижимостью Нацгвардии экс-депутат Максим Микитась едва не улетел в Лондон. Покинуть пределы Украины Микитасю разрешил заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Правовые новости
17:10

Экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3,6 тыс. евро компенсации по решению ЕСПЧ

Бывшая мер Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3 тыс. 600 евро компенсации по решению ЕСПЧ

Правовые новости
14:58