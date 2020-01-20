Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду снизили до 30%. Фото: 5 канал

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Платежки на тепло и горячую воду для граждан в 124 украинских городах снижены до 30%.

Перерасчет осуществило 131 предприятие. К правительственной инициативе присоединились города Киев, Львов, Одесса, Винница, Луцк, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий и Северодонецк. Об этом 20 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Twitter.

По словам главы правительства, за декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения. Так, сумма перерасчета по однокомнатных квартирах составляет от 80 грн в Киевской области и до 292 грн во Львовской области. По двухкомнатным квартирам: от 110 грн в Черниговской области, до 435 грн в Днепропетровской области. Относительно трехкомнатных квартир, то сумма перерасчета составляет от 140 грн в Днепропетровской области, до 563 грн в Ровенской области.

Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках, — пояснил Гончарук.

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины сообщили, что при наличии задолженности по уплате за коммунальные услуги можно получить субсидию.