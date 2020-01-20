Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду снизили до 30%. Фото: 5 канал

Сказано — сделано: Гончарук заявил, что платежки на тепло и горячую воду уменьшили (ИНФОГРАФИКА)

20 янв 2020, 13:22
999

Платежки на тепло и горячую воду для граждан в 124 украинских городах снижены до 30%.

Перерасчет осуществило 131 предприятие. К правительственной инициативе присоединились города Киев, Львов, Одесса, Винница, Луцк, Ровно, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий и Северодонецк. Об этом 20 января сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Twitter.

По словам главы правительства, за декабрь 2019 года уменьшены платежки для населения. Так, сумма перерасчета по однокомнатных квартирах составляет от 80 грн в Киевской области и до 292 грн во Львовской области. По двухкомнатным квартирам: от 110 грн в Черниговской области, до 435 грн в Днепропетровской области. Относительно трехкомнатных квартир, то сумма перерасчета составляет от 140 грн в Днепропетровской области, до 563 грн в Ровенской области.

Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках, — пояснил Гончарук.

Инфографика: Алексей Гончарук в Telegram

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины сообщили, что при наличии задолженности по уплате за коммунальные услуги можно получить субсидию.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Микитася отпустил в Лондон заместитель главы САП (ДОКУМЕНТ)

Подозреваемый в махинациях с недвижимостью Нацгвардии экс-депутат Максим Микитась едва не улетел в Лондон. Покинуть пределы Украины Микитасю разрешил заместитель главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Правовые новости
17:10

Экс-мэр Славянска Штепа получила от Украины 3,6 тыс. евро компенсации по решению ЕСПЧ

Бывшая мер Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группы, получила 3 тыс. 600 евро компенсации по решению ЕСПЧ

Правовые новости
14:58