Субсидии на оплату коммунальных услуг. Фото: CC0 Public Domain

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Ракурс

Пока украинцы мирно доедали новогодний оливье и спорили, какого числа праздновать Рождество, где-то на задворках новостных лент проскочило маленькое сообщение от областного управления Нацполиции Тернопольщины: против 51-летней жительницы одного из сел возбуждено дело по статье 190 УК (мошенничество) из-за… субсидии на оплату коммунальных услуг.

Дело очень простое — женщина оформила субсидию на коммунальные услуги, а ее сын, живущий с ней вместе, купил дорогой автомобиль. Покупка не была указана в декларации, и таким образом семья действительно грубо нарушила правила получения жилищных субсидий. Теперь подследственной грозит реальный тюремный срок.

Субсидия на оплату коммунальных услуг: стоп халяве

18 декабря прошлого года президентом подписан закон «О верификации и мониторинге государственных выплат», принятый накануне парламентом. В принципе, идея, заложенная в его основу, правильная — проверить правомерность получения украинцами любых социальных выплат, от пенсий и стипендий до льгот на коммунальные услуги, и вернуть в казну хитростью полученные деньги.

По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, до 10% выделенных на коммунальные услуги средств за год используется не по назначению, и эта сумма составляет около 7 млрд грн. Цифра базируется на результатах проверок. Реальная сумма жилищных субсидий, полученных на халяву, может оказаться в разы больше.

Однако вопрос наказания виновных — очень спорный. Безусловно, «незаконные» субсидии необходимо вернуть, эти деньги должны быть отданы тем, кто в них действительно нуждается. И между прочим, еще до принятия закона о верификации жилищных субсидий халявщиков выявляли, только проверки проводились на основании постановлений Кабмина.

Гражданское или уголовное?

Недавно «Ракурс» писал о делах по неправомерно выплаченным субсидиям на оплату коммунальных услуг, разбирая нюансы этих историй. Одна из них, произошедшая в курортном городке в Карпатах, один в один напоминает историю, случившуюся в селе на Тернопольщине.

Семья — родители и взрослый сын — подали документы на оформление субсидии на коммунальные услуги. Субсидию назначили, выплачивали год, а потом выяснилось, что незадолго до подачи документов сын купил машину, стоившую примерно в три раза дороже, чем оговоренные правилами 50 тыс. грн. Таким образом, нарушение попадало в разряд «приобретение имущества на сумму, превышающую 50 тыс. грн, совершенное на протяжении 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии» (именно так было сказано в решении ВС).

Государство переплатило хитрой семье порядка 13 тыс. грн, из них большую часть удалось вернуть, и Управление социальной защиты судилось с получателем незаконной субсидии за оставшиеся 4,5 тыс. грн. Ответчик люто сражался за эту сумму, дошел аж до Верховного суда, но увы — примерно год с небольшим назад высшая судебная инстанция все-таки постановила деньги государству вернуть.

Да, это семейство могло быть хитрыми любителями халявных денежек. Но представьте себе, что какая-нибудь другая семья, оформляя субсидию на коммунальные услуги, просто нетвердо знала правила, необходимые для ее получения. Или вот еще гипотетический случай: скажем, взрослые дети прописаны у родителей, но живут отдельно (например, уехали на заработки), купили автомобиль или квартиру, и эта покупка превысила лимит в 50 тыс. грн, а родители тем временем оформили жилищную субсидию… Кстати, уехавшие на заработки дети вполне могут получать «черную» зарплату, и тут вдруг такая оказия — всплывет автомобиль.

Ну что ж, вполне возможно, что субсидию придется вернуть. Но все описанные в предыдущем нашем материале дела о возвращении субсидий на коммунальные услуги были гражданскими!

Отпетые мошенники — получатели субсидии на коммунальные услуги

Ну а теперь вернемся к новости от 3 января, появившейся на официальном сайте полиции Тернопольщины. Той, где говорится о «мошеннице», которая оформила субсидию, в то время как ее сын купил машину, стоившую дороже 50 тыс. грн.

Сразу возникают вопросы. Правомерность начисления субсидий на коммунальные услуги проверяет отнюдь не полиция. Год назад Кабмин принял постановление «О внесении изменений в Положение о главном государственном социальном инспекторе и государственном социальном инспекторе», и этот инспектор является уполномоченным лицом исполнительных органов местных советов. Именно инспектор занимается проверками, и если находит нарушения, то дальше, по логике, управление социальной защиты требует деньги назад — добровольно или по суду. А тут женщину сходу объявили мошенницей и возбудили против нее уголовное дело.

«Бешеный показатель, — пишет один из пользователей соцсетей, комментируя новость на официальной странице областной полиции в фейсбуке. — Молодцы. Больше нарушений нет? Если женщина не признает свою вину — не будет умысла в ее действиях, и тогда статья 190 в суде закроется, особенно, если сын не сообщил ей о покупке автомобиля. Это гражданско-правовые отношения».

Так может, это единичная ошибка, которая вскоре будет исправлена?

Мы решили поискать, не всплывали ли аналогичные дела по Украине. Оказалось, всплывали, еще и как! И большинство из них — в западных областях. Историй этих полно в местной прессе. 67-летняя пенсионерка «скрыла ведомости о покупке квартиры» — и снова статья 190, мошенничество. Квартира, к слову, была куплена в другой области, то есть, рискнем предположить, покупала ее не пенсионерка, а кто-то из близких. Эта история случилась 11 месяцев назад, о ней писали СМИ, сообщая попутно, что одновременно был выявлен аналогичный случай.

А вот данные, опубликованные тернопольским изданием «Свобода» полтора года назад, в июле 2018-го: «На информационный запрос редакции в областной полиции предоставили ответ: в настоящее время расследуют 12 уголовных производств, заведенных по фактам мошенничества, где подозреваемыми являются получатели субсидий».

Что же это были за дела? Совершенно однотипные: покупка автомобиля — оформление субсидии на коммунальные услуги — обвинение в мошенничестве. Самая большая сумма ущерба — 45 тыс. грн.

Примерно в то же время Zaxid.net пишет, что первые дела по случаям мошенничества переданы в суд в Дрогобыче. Государство понесло страшные убытки: «На основании сфабрикованных документов заявителям насчитывали от одной до более 11 тыс. грн субсидий. В результате таких манипуляций, по мнению правоохранителей, государственному бюджету нанесен ущерб на общую сумму почти 43 тыс. грн».

Раскаяние и хэппи-энд

И вот — ура! — полтора года назад появляется одно из первых судебных решений по делу мошенника-халявщика. Оно небольшое, но очень характерно демонстрирует судебную перспективу дел о «мошенничестве» с субсидиями. Итак, пенсионер подал документы на оформление субсидии на коммунальные услуги, а его дочка за полгода до этого купила машину за 80 тыс. грн. Таким образом, недобросовестный дядька нагрел государство… аж на 2906 грн 9 коп. Которые, повторимся, безусловно необходимо вернуть государству.

А как же обвинение в мошенничестве? «Обвиняемый в судебном заседании просил освободить его от уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК Украины, в связи с деятельным раскаянием. Прокурор ходатайство поддержал».

Обвиняемый вернул деньги, суд закрыл уголовное производство. И волки, стало быть, сыты, и овцы целы. И на пенсионера не навесили уголовную статью, и… статистика раскрываемости в полном порядке. Ведь фигурант покаялся, признал, так сказать, наличие преступного умысла.

СМИ писали о двух подобных делах на Львовщине, но там любителям субсидий на оплату коммунальных услуг впаяли не только статью 190, но и статью 358 УК — «подделка документов и использование заведомо подделанных документов». Одного из «мошенников», купившего тойоту и нагревшего государство на субсидии на 13,5 тыс. грн, судили, признали виновным, оштрафовали, но освободили от наказания по амнистии.

А вот история из Черновицкой области: 64-летнюю сельскую жительницу обвинили в мошенничестве и подделке документов. Она подала документы на субсидию и не указала, что купила квартиру.

«Мошенничество» с субсидиями на коммунальные услуги — единая схема разоблачителей

Сходу можно проследить в этих случаях определенные тенденции. В одних регионах полиция возбуждает против любителей субсидий на коммунальные услуги дела за мошенничество, в других им инкриминируют еще и подделку документов.

Однако везде работает одна и та же схема. Видимо, полиция, имея доступ к результатам проверок правильности начисления субсидий, просто черпает оттуда дела, которые можно худо-бедно «дожать» в суде (например, запугав фигуранта, часто очень немолодого человека, и заставив его «деятельно каяться» в обмен на освобождение от уголовного преследования).

Ведь на самом деле таких неправильно назначенных субсидий на оплату коммунальных услуг огромное количество. Но для возбуждения дел почему-то выбираются старики, сельские жители — в общем, не самая зубастая категория граждан. Потому что все эти «уголовные дела», прямо скажем, не тянут на настоящую уголовщину и должны рассматриваться в рамках гражданско-правовых отношений.

Поиски историй о «мошенничестве» с субсидиями на коммунальные услуги почему-то заводили нас в Западную Украину. Может, это исключительно местное ноу-хау? Но где гарантия, что такую схему не подхватят в других областях, особенно после того, как был принят закон о верификации соцвыплат?