Субсидії на оплату комунальних послуг. Фото: CC0 Public Domain

https://racurs.ua/ua/2520-subsydiyi-na-oplatu-komunalnyh-poslug-yak-staty-zlochyncem.html

Ракурс

Поки українці мирно доїдали новорічний олів'є і сперечалися, якого числа святкувати Різдво, десь на задвірках новинних стрічок проскочило маленьке повідомлення від обласного управління Нацполіції Тернопільщини: проти 51-річної мешканки одного з сіл порушено справу за статтею 190 КК (шахрайство) через... субсидії на оплату комунальних послуг.

Справа дуже проста — жінка оформила субсидію на комунальні послуги, а її син, який мешкає з нею разом, купив дорогий автомобіль. Покупка не була вказана в декларації, і таким чином сім'я дійсно грубо порушила правила отримання житлових субсидій. Тепер підслідній загрожує реальний тюремний строк.

Субсидія на оплату комунальних послуг: стоп халяві

18 грудня минулого року президентом підписаний закон «Про верифікацію та моніторинг державних виплат», ухвалений напередодні парламентом. В принципі, ідея, закладена в його основу, правильна — перевірити правомірність отримання українцями будь-яких соціальних виплат, від пенсій і стипендій до пільг на комунальні послуги, і повернути в казну хитрістю отримані гроші.

За словами заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка, до 10% виділених на комунальні послуги коштів за рік використовується не за призначенням, і ця сума становить близько 7 млрд грн. Цифра базується на результатах перевірок. Реальна сума житлових субсидій, отриманих на халяву, може виявитися в рази більшою.

Однак питання покарання винних — дуже спірне. Безумовно, «незаконні» субсидії треба повернути, ці гроші мають бути віддані тим, хто їх дійсно потребує. І між іншим, ще до ухвалення закону про верифікацію житлових субсидій халявників виявляли, тільки перевірки проводилися на підставі постанов Кабміну.

Цивільна чи кримінальна?

Нещодавно «Ракурс» писав про справи щодо неправомірно виплачених субсидій на оплату комунальних послуг, розбираючи нюанси цих історій. Одна з них, що сталася в курортному містечку в Карпатах, один в один нагадує історію, яка трапилася в селі на Тернопільщині.

Сім'я — батьки і дорослий син — подали документи на оформлення субсидії на комунальні послуги. Субсидію призначили, виплачували рік, а потім з'ясувалося, що незадовго до подання документів син купив машину, яка коштувала приблизно втричі дорожче, ніж обумовлені правилами 50 тис. грн. Таким чином, порушення потрапляло в розряд «придбання майна на суму, що перевищує 50 тис. грн, здійснене протягом 12 місяців перед зверненням по призначення житлової субсидії» (саме так було сказано в рішенні ВС).

Держава переплатила хитрій сім'ї близько 13 тис. грн, з них більшу частину вдалося повернути, і Управління соціального захисту судилося з одержувачем незаконної субсидії за решту 4,5 тис. грн. Відповідач люто боровся за цю суму, дійшов аж до Верховного суду, але на жаль — рік з чимось тому вища судова інстанція все-таки постановила гроші державі повернути.

Так, це сімейство могло бути хитрими любителями халявних грошиків. Але уявіть собі, що якась інша сім'я, оформлюючи субсидію на комунальні послуги, просто нетвердо знала правила її отримання. Або ось іще гіпотетичний випадок: скажімо, дорослі діти прописані у батьків, але живуть окремо (наприклад, поїхали на заробітки), купили автомобіль чи квартиру, і ця покупка перевищила ліміт у 50 тис. грн, а батьки тим часом оформили житлову субсидію... До речі діти, які виїхали на заробітки, цілком можуть отримувати «чорну» зарплатню, і тут раптом така оказія — спливе автомобіль.

Ну що ж, цілком можливо, що субсидію доведеться повернути. Але всі описані в попередньому нашому матеріалі справи про повернення субсидій на комунальні послуги були цивільними!

Відчайдушні шахраї — одержувачі субсидії на комунальні послуги

Ну а тепер повернімося до новини від 3 січня, що з'явилася на офіційному сайті поліції Тернопільщини. Тієї, де йдеться про «шахрайку», яка оформила субсидію, в той час як її син купив машину, що коштувала дорожче за 50 тис. грн.

Відразу виникають запитання. Правомірність нарахування субсидій на комунальні послуги перевіряє аж ніяк не поліція. Рік тому Кабмін ухвалив постанову «Про внесення змін до Положення про головного державного соціального інспектора і державного соціального інспектора», і цей інспектор є уповноваженою особою виконавчих органів місцевих рад. Саме інспектор займається перевірками, і якщо знаходить порушення, то далі, за логікою, управління соціального захисту вимагає гроші назад — добровільно або за рішенням суду. А тут жінку відразу оголосили шахрайкою і порушили проти неї кримінальну справу.

«Скажений показник, — пише один з користувачів соцмереж, коментуючи новину на офіційній сторінці обласної поліції у фейсбуці. — Молодці. Більше порушень немає? Якщо жінка не визнає свою провину — не буде наміру в її діях, і тоді стаття 190 в суді закриється, особливо, якщо син не повідомив її про купівлю автомобіля. Це цивільно-правові відносини».

То може, це одинична помилка, яку незабаром буде виправлено?

Ми вирішили пошукати, чи не спливали аналогічні справи по Україні. Виявилося, спливали, ще й як! І більшість із них — у західних областях. Історій цих повно в місцевій пресі. 67-річна пенсіонерка «приховала відомості про купівлю квартири» — і знову стаття 190, шахрайство. Квартира, до слова, була куплена в іншій області, тобто, ризикнемо припустити, купувала її не пенсіонерка, а хтось із близьких. Ця історія трапилася 11 місяців тому, про неї писали ЗМІ, повідомляючи попутно, що одночасно був виявлений аналогічний випадок.

А ось дані, опубліковані тернопільським виданням «Свобода» півтора року тому, в липні 2018-го: «На інформаційний запит редакції в обласній поліції надали відповідь: нині розслідують 12 кримінальних проваджень, заведених за фактами шахрайств, де підозрюваними є одержувачі субсидій».

Що ж це були за справи? Абсолютно однотипні: купівля автомобіля — оформлення субсидії на комунальні послуги — звинувачення в шахрайстві. Найбільша сума збитку — 45 тис. грн.

Приблизно в той самий час Zaxid.net пише, що перші справи за страховими випадками шахрайства передані в суд у Дрогобичі. Держава зазнала страшних збитків: «На підставі сфабрикованих документів заявникам нараховували від однієї до понад 11 тис. грн субсидій. Через такі маніпуляції, на думку правоохоронців, державному бюджету завдано шкоди на загальну суму майже 43 тис. грн».

Каяття і хепі-енд

І ось — ура! — півтора року тому з'являється одне з перших судових рішень у справі шахрая-халявщика. Воно невеличке, але дуже характерно демонструє судову перспективу справ про «шахрайство» із субсидіями. Отже, пенсіонер подав документи на оформлення субсидії на комунальні послуги, а його дочка за півроку до цього купила машину за 80 тис. грн. Таким чином, недобросовісний дядько нагрів державу... аж на 2906 грн 9 коп. Які, повторимося, безумовно необхідно повернути державі.

А як же звинувачення в шахрайстві? «Обвинувачений в судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку з дійовим каяттям. Прокурор клопотання підтримав».

Обвинувачений повернув гроші, суд закрив кримінальне провадження. Тож наче і вовки ситі, і вівці цілі. І на пенсіонерів не повісили кримінальну статтю, і... статистика розкриття чудова. Адже фігурант покаявся, визнав, так би мовити, наявність злочинного наміру.

ЗМІ писали про дві подібні справи на Львівщині, але там любителям субсидій на оплату комунальних послуг впаяли не лише статтю 190, а й статтю 358 КК — «підроблення документів і використання свідомо підроблених документів». Одного з «шахраїв», який купив тойоту і нагрів державу на субсидії на 13,5 тис. грн, судили, визнали винним, оштрафували, але звільнили від покарання за амністією.

А ось історія з Чернівецької області: 64-річну сільську мешканку звинуватили в шахрайстві і підробленні документів. Вона подала документи на субсидію і не вказала, що купила квартиру.

«Шахрайство» з субсидіями на комунальні послуги — єдина схема викривачів

Відразу можна простежити в цих випадках певні тенденції. В одних регіонах поліція порушує проти любителів субсидій на комунальні послуги справи за шахрайство, в інших їм інкримінують ще й підроблення документів.

Проте скрізь працює одна і та ж сама схема. Напевно, поліція, маючи доступ до результатів перевірок правильності нарахування субсидій, просто черпає звідти справи, які можна так-сяк «дотиснути» в суді (наприклад, залякавши фігуранта, часто дуже літню людину, і змусивши його «дійово каятися» в обмін на звільнення від кримінального переслідування).

Адже насправді таких неправильно призначених субсидій на оплату комунальних послуг величезна кількість. Але для порушення справ чомусь вибираються люди похилого віку, сільські мешканці — загалом, не найзубастіша категорія громадян. Тому що всі ці «кримінальні справи», прямо скажемо, не тягнуть на справжню кримінальну відповідальність і мають розглядатися в рамках цивільно-правових відносин.

Пошуки історій про «шахрайство» з субсидіями на комунальні послуги чомусь заводили нас у Західну Україну. Може, це виключно місцеве ноу-хау? Але де гарантія, що таку схему не підхоплять в інших областях, особливо після того, як був ухвалений закон про верифікацію соцвиплат?