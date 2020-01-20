«Узаконенное репетиторство»: государство будет оплачивать индивидуальные занятия в школе, фото: pxhere

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Индивидуальные занятия в школе оплатят за государственный счет.

Ученики получат возможность подтянуть знания по предметам. Об этом сообщила Анна Новосад, министр образования и науки Украины, в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что на прошлой неделе парламент принял соответствующее решение. Законодательной инициативой предусмотрено по результатам PISA получить индивидуальное занятие, улучшить знания по конкретному предмету.

Мы предоставляем право на определенное «узаконенное репетиторство» в публичных школах, — заявила Новосад.

Она отметила, что относительно формата и подхода нужно все просчитывать. Доступ к ресурсам, по ее мнению, следует ограничить, а также установить контроль. По словам Новосад, этим должны пользоваться те, кто имеет показатели успешности ниже средних по тому или иному предмету. Такой подход поможет повысить уровень знаний учащихся.

Новосад считает, что некоторые учителя якобы могут спекулировать этим занятием, чтобы получать дополнительный доход. Новацию могут использовать в свою пользу. Урегулировать все потенциальные происки недоброжелателей законодательством невозможно.

Ранее Новосад заявила, что для повышения зарплат учителям в 2020 году необходимо 45 млрд грн. Средства нужны на выполнение постановления о повышении зарплаты работникам образовательной сферы от 20 до 70%.