«Узаконене репетиторство»: держава оплачуватиме індивідуальні заняття в школі, фото: pxhere

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Ракурс

Індивідуальні заняття в школі оплатять за державний кошт.

Учні отримають можливість підтягнути знання з предметів. Про це повідомила Ганна Новосад, міністр освіти і науки України, в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона розповіла, що минулого тижня парламент ухвалив відповідне рішення. Законодавчою ініціативою передбачено за результатами PISA отримати індивідуальне заняття, поліпшити знання з конкретного предмета.

Ми надаємо право на певне «узаконене репетиторство» в публічних школах, — заявила Новосад.

Вона зазначила, що стосовно формату та підходу потрібно усе прораховувати. Доступ до ресурсів, на її думку, потрібно обмежити, а також встановити контроль. За словами Новосад, цим мають користуватися ті, хто має показники успішності нижче за середні з того чи іншого предмета. Такий підхід допоможе підвищити рівень знань учнів.

Новосад вважає, що деякі вчителі нібито можуть спекулювати цим заняттям, щоб отримувати додатковий дохід. Новацію можуть використати на свою користь. Врегулювати всі потенційні підступи недоброзичливців законодавством неможливо.

Раніше Новосад заявила, що для підвищення зарплат вчителям у 2020 році необхідно 45 млрд грн. Кошти потрібні на виконання постанови про підвищення зарплатні працівникам освітянської сфери від 20 до 70%.