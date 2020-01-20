У США розробляють водневий суперкар Hyperion. Фото: Carscoops

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Ракурс

Водневий суперкар Hyperion опублікували на фотознімках.

Екологічний автомобіль розробляє компанія Hyperion Motors з американського міста Оріндж (штат Каліфорнія). Ця фірма спеціалізується на розробці технологій генерації водню та силових установках на паливних елементах. Проект машини засекречений, подробиці щодо авто повинні з’явитися найближчим часом. Про це повідомляє Carscoops.

За інформацією видання LinkedIn, останні кілька років компанія «Гіперіон Моторс» функціонує в таємному режимі й вся її діяльність засекречена. Однак робота над водневим суперкаром ведеться вже давно, випробування прототипа відбулися ще в 2015 році. На сайті компанії вказується, що інженерам вдалося «адаптувати космічні технології до використання на звичайних дорогах».

Нагадаємо, південнокорейський автовиробник Hyundai (Хюндай) створить водневу вантажівку на кшталт потягу 1930-х років. Восени виробник опублікував перший тізер концептуальної вантажівки на водневих паливних елементах.