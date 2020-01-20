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В США разрабатывают водородный суперкар Hyperion. Фото: Carscoops

Инсайдеры опубликовали в сети первые фото таинственного водородного суперкара Hyperion (ФОТО)

20 янв 2020, 12:41
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Водородный суперкар Hyperion опубликовали на фотоснимках.

Экологический автомобиль разрабатывает компания Hyperion Motors из американского города Ориндж (штат Калифорния). Эта фирма специализируется на разработке технологий генерации водорода и силовых установках на топливных элементах. Проект машины засекречен, подробности по авто должны появиться в ближайшее время. Об этом сообщает Carscoops.

По информации издания LinkedIn, последние несколько лет компания «Гиперион Моторс» функционирует в тайном режиме и вся ее деятельность засекречена. Однако работа над водородным суперкаром ведется уже давно, испытания прототипа состоялись еще в 2015 году. На сайте компании указывается, что инженерам удалось «адаптировать космические технологии к использованию на обычных дорогах».

Первые фото таинственного водородного суперкара Hyperion. Фото: Carscoops

Первые фото таинственного водородного суперкара Hyperion. Фото: Carscoops

Первые фото таинственного водородного суперкара Hyperion. Фото: Carscoops

Напомним, южнокорейский автопроизводитель Hyundai (Хюндай) создаст водородный грузовик вроде поезда 1930-х годов. Осенью производитель опубликовал первый тизер концептуального грузовика на водородных топливных элементах.


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