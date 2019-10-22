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Автоновости: Hyundai создаст водородный грузовик Neptune, похожий на поезда 1930-х годов, фото — motor.ru

Hyundai создаст водородный грузовик Neptune, похожий на поезда 1930-х годов (ФОТО)

22 окт 2019, 14:08
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Южнокорейский автопроизводитель Hyundai (Хюндай) создаст водородный грузовик, похожий на поезда 1930-х годов. Производитель опубликовал первый тизер концептуального грузовика на водородных топливных элементах.

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Новинка получила название HDC-6 Neptune, она дебютирует 29 октября. Дизайнеры вдохновились поездом 1930-х годов, в частности, очертания водородной фуры очень напоминают экспериментальный локомотив PRR S1, который 80 лет назад разработал Раймонд Лоуи, сообщает motor1.com.

Автоновости: Hyundai создаст водородный грузовик Neptune, похожий на поезда 1930-х годов, фото — motor.ru

Инженерное направление Streamline Moderne сформировалось в 1930-е годы. Его популярности способствовали успехи аэронавтики и доступ к новым материалам. Особенностью streamline-дизайна стали длинные горизонтальные линии, скругленные обтекаемые формы и массивные гладкие поверхности.

Вдоль боковой линии нового грузовика светится голубая линия, которая намекает на топливо, которым «питается» концепт. Салон повторяет футуристические очертания кузова: вместо лобового стекла установлен огромный проекционный дисплей с дополненной реальностью, в него же интегрирована вся передняя панель, включая приборную.

Автоновости: Hyundai создаст водородный грузовик Neptune, похожий на поезда 1930-х годов, фото — motor.ru

Учитывая внешность и стилистику грузовика Hyundai, скорее всего, оснастит ее искусственным интеллектом и системой автономного управления. Концепт-кар назвали в честь древнеримского бога морей Нептуна, символизирующего единение с природой и отсутствие вредных выбросов при эксплуатации.

Официальную пресс-конференция компании, во время которой Hyundai продемонстрирует концепт HDC-6 Neptune, проведут 29 октября в Атланте (США).


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