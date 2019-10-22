Автоновини: Hyundai створить водневу вантажівку Neptune, схожу на поїзди 1930-х років, фото — motor.ru

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Південнокорейський автовиробник Hyundai (Хюндай) створить водневу вантажівку на кшталт потягу 1930-х років. Виробник опублікував перший тізер концептуальної вантажівки на водневих паливних елементах.

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Новинка отримала назву HDC-6 Neptune, вона дебютує 29 жовтня. Дизайнери надихнулися поїздом 1930-х років, зокрема, обриси водневої фури дуже нагадують експериментальний локомотив PRR S1, який 80 років тому розробив Раймонд Лоуі, повідомляє motor1.com.

Інженерний напрямок Streamline Moderne сформувався у 1930-ті роки. Його популярності сприяли захоплення аеронавтикою і доступ до нових матеріалів. Особливістю streamline-дизайну стали довгі горизонтальні лінії, округлені обтічні форми і масивні гладкі поверхні.

Вздовж бічної лінії нової вантажівки світиться блакитна лінія, яка також натякає на паливо, яким «харчується» концепт. Салон повторює футуристичні обриси кузова: замість лобового скла встановлено величезний проекційний дисплей з доповненою реальністю, в нього ж інтегрована вся передня панель, включаючи приладову.

З огляду на зовнішність і стилістику вантажівки Hyundai, найімовірніше, оснастить її штучним інтелектом і системою автономного управління. Концепт-кар назвали на честь давньоримського бога морів Нептуна, що символізує єднання з природою і відсутність шкідливих викидів під час експлуатації.

Офіційну прес-конференція компанії, під час якої Hyundai продемонструє концепт HDC-6 Neptune, проведуть 29 жовтня в Атланті (США).