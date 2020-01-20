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Гончарук заявив, що платіжки на тепло та гарячу воду знизили до 30%. Фото: 5 канал

Сказано — зроблено: Гончарук заявив, що платіжки на тепло та гарячу воду зменшили (ІНФОГРАФІКА)

20 січ 2020, 13:22
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Платіжки на тепло та гарячу воду для громадян в 124 українських містах знижено до 30%.

Перерахунок здійснило 131 підприємство. До урядової ініціативи долучилися міста Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Харків, Херсон, Хмельницький, Чернігів, Івано-Франківськ Дніпро, Маріуполь, Житомир, Запоріжжя, Біла Церква, Кропивницький та Сєвєродонецьк. Про це 20 січня повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук у Twitter.

За словами очільника уряду, за грудень 2019 року зменшено платіжки для населення. Так, сума перерахунку по однокімнатних квартирах становить від 80 грн у Київській області та до 292 грн у Львівській області. По двокімнатних квартирах: від 110 грн у Чернігівській області, до 435 грн у Дніпропетровській області. Щодо трикімнатних квартир, то сума перерахунку становить від 140 грн у Дніпропетровській області, до 563 грн у Рівненській області.

Це стало можливим, тому що ціни на газ на ринку знизилися. А уряд надав місцевій владі механізм, щоб зробити ці корегування в платіжках, — пояснив Гончарук.

Інфографіка: Олексій Гончарук у Telegram

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики України повідомили, що за наявності заборгованості по сплаті за комунальні послуги можна отримати субсидію.

Джерело: Ракурс


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