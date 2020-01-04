Субсидія. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n131628-borjnyky-mojut-otrymaty-subsydiyi-kabmin.html

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Субсидію можна отримати навіть за наявності заборгованості по сплаті за комунальні послуги. Це можливо при виконанні деяких умовностей.

Міністерство соціальної політики України на своїй сторінці в Facebook розповіло, як за наявності заборгованості по сплаті за комунальні послуги можна отримати субсидію.

У міністерстві нагадали, що згідно з постановою Кабміну № 848 субсидія не надається у разі наявності заборгованості за комунальні послуги більше одного місяця, розмір якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте, субсидія може бути призначена, якщо платник подав документи, що підтверджують погашення заборгованості, укладення договору про реструктуризацію боргу, або оскарження даної заборгованості в судовому порядку.

Також субсидія може бути призначена на підставі рішення місцевої влади з урахуванням конкретних ситуацій, що склалися.

У міністерстві уточнили, що облік заборгованості по оплаті за житлово-комунальні послуги ведуть організації-постачальники житлово-комунальних послуг.