Субсидия. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n131628-doljniki-mogut-poluchit-subsidii-kabmin.html

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Субсидию можно получить даже при наличии задолженности по коммунальным платежам. Это возможно при выполнении некоторых условностей.

Министерство социальной политики Украины на своей страничке в Facebook рассказало о данных исключениях.

В министерстве напомнили, что согласно постановлению Кабмина № 848 субсидия не предоставляется в случае наличия задолженности по коммунальным платежам более одного месяца, размер которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Тем не менее, субсидия может быть назначена, если плательщик представил документы, подтверждающие погашение задолженности, заключение договора о реструктуризации долга, или обжалования данной задолженности в судебном порядке.

Также субсидия может быть назначена на основании решения местных властей с учетом конкретных сложившихся ситуаций.

В министерстве уточнили, что учет задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг ведут организации-поставщики жилищно-коммунальных услуг.