В США отменят концерты джазмена Бутмана из-за поддержки аннексии Крыма, фото: facebook

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Ракурс

Игорь Бутман, российский джазмен, не выступит в США.

Администрация клубов в разных городах отменила его концерты из-за поддержки оккупации Крыма. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Российский исполнитель планировал американский тур, но бостонский джаз-клуб RegattaBar отменил его выступление. Джаз-клуб в Энн-Арбор (штат Мичиган) также отказался принять музыканта.

Исчезли афиши джазмена и при входе в клуб Blue Llama Jazz. Местные активисты организации Arts Against Aggression сообщили руководству заведения о политической позиции россиянина.

Выяснилось, что он поддержал агрессивную политику России против Украины. Бутман был также доверенным лицом российского президента РФ Владимира Путина на выборах в 2018 году. Музыкант нарушал рекомендации Госдепартамента США не участвовать в Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Сам Бутман заявил, что отменил концерты из-за «срочных дел». Выступление в Бостоне, по его словам, якобы не позволили из-за корпоративного мероприятия.

Ранее сообщалось о концерте певицы Таисии Повалий в Киеве. Она выступала в Кремле, приветствовала жителей Крыма на праздновании дня России в оккупированной Ялте.