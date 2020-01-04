В Калуше поезд протаранил автомобиль вне железнодорожного переезда, фото: goodfreephotos

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Ракурс

В Калуше поезд протаранил на железнодорожных путях автомобиль.

Водителя спасли полицейские. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Транспортное средство остановилось за железнодорожным переездом. Водитель пытался проехать через путя, нарушив ПДД.

Ближайший экипаж групп реагирования отправился на место происшествия. Полицейские попытались попробовать освободить автомобиль, который застрял на путях. Инспекторам частично удалось отодвинуть авто, поскольку они услышали приближение поезда. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения все же не удалось избежать.

Водитель автомобиля травм не получил. Гражданина удалось спасти. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в декабре в Чехии женщина попала в ДТП из-за рождественского карпа. Она везла рыбу на переднем пассажирском сиденье в пластиковом пакете, но карп пыталась «вырваться». Автоледи испугалась, потеряла управление и врезалась в бетонный столб.