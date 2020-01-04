Туск назвал главную цель Путина, фото: European People's Party

https://racurs.ua/n131625-tusk-nazval-glavnuu-cel-putina.html

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Дональд Туск, экс-глава Европейского совета, назвал цель президента Российской Федерации Владимира Путина на ближайшее время.

Он считает, что российский лидер планирует распад Европейского союза и НАТО. Об этом сообщает «Польское радио».

По словам политика, сторонники такой идеи есть и в Польше. В партии «Право и справедливость» некоторые представители поддерживают вопрос дезинтеграции Европы. В польском сенате политическую силу представляют 37% депутатов, а в Европарламенте — 28%.

У него есть союзники и помощники в этом проекте, — отметил Туск.

Европейский чиновник назвал тех, кто поддерживает такую идею «полезными идиотами». Он раскритиковал «Право и справедливость» за непоследовательную политику.

Бывший руководитель Европейского совета назвал нынешнюю ситуацию слишком серьезной, чем это было раньше. Среди причин негативной тенденции — политика президента США Дональда Трампа, изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска.

Напомним, в ноябре Туск назвал американского лидера «главной проблемой» для Европейского Союза. По словам политика, Трамп открыто выступает против единой Европы.