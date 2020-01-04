Туск назвав головну мету Путіна, фото: European People's Party

https://racurs.ua/ua/n131625-tusk-nazvav-golovnu-metu-putina.html

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Дональд Туск, екс-глава Європейської ради, назвав мету президента Російської Федерації Володимира Путіна на найближчий час.

Він вважає, що російський лідер планує розпад Європейського союзу і НАТО. Про це повідомляє «Польське радіо».

За словами політика, прихильники такої ідеї є і у Польщі. У партії «Право і справедливість» деякі представники підтримують питання дезінтеграції Європи. В польському сенаті політичну силу представляють 37% депутатів, а у Європарламенті — 28%.

У нього є союзники і помічники в цьому проекті, — зазначив Туск.

Європейський чиновник назвав тих, хто підтримує таку ідею «корисними ідіотами». Він розкритикував «Право і справедливість» за непослідовну політику.

Колишній керівник Європейської ради назвав нинішню ситуацію надто серйозною, ніж це було раніше. Серед причин негативної тенденції — політика президента США Дональда Трампа, зміни у Києві, тісна реінтеграція Москви і Мінська.

Нагадаємо, в листопаді Туск назвав американського лідера «головною проблемою» для Європейського Союзу. За словами політика, Трамп відкрито виступає проти єдиної Європи.