Український народ поки не готовий до перенесення Різдва – Епіфаній, фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n131624-ukrayinskyy-narod-poky-ne-gotovyy-do-perenesennya-rizdva-epifaniy.html

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Перенесення дати святкування Різдва найближчим часом не відбудеться.

Український народ поки не готовий до календарної реформи. Про це у програмі «Суботнє інтерв’ю» заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

За його словами, наразі триває багато дискусій з цього приводу. Суспільство намагається визначити правильний підхід до делікатної теми.

Це питання є досить складним, — заявив Епіфаній.

Глава Православної церкви України наголосив на важливості об'єднання православних помісних церков. У цьому випадку буде значно легше ухвалити відповідне рішення, але спочатку в державі потрібно здійснити велику просвітницьку роботу.

В єпархіях заплановано організувати опитування. Православна церква України має проаналізувати, який відсоток вірян віддає перевагу конкретній даті. Він спрогнозував, що у майбутньому це питання буде вирішено позитивно.

Нагадаємо, 24 грудня у Софії Київській відбулося засідання Синоду Православної церкви України. На ньому було прийнято рішення підпорядкувати ПЦУ всі парафії та монастирі української столиці, які до 15 грудня 2018 року перебували у складі УПЦ Київського патріархату.