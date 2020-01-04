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Ракурс
Украинский народ пока не готов к переносу Рождества - Епифаний, фото: Радио Свобода

Украинский народ пока не готов к переносу Рождества — Епифаний

4 янв 2020, 13:14
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Перенос даты празднования Рождества в ближайшее время не состоится.

Украинский народ пока не готов к календарной реформе. Об этом в программе «Субботнее интервью» заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

По его словам, сейчас идет много дискуссий по этому поводу. Общество пытается определить правильный подход к деликатной теме.

Этот вопрос является достаточно сложным, — заявил Епифаний.

Глава Православной церкви Украины отметил важность объединения православных поместных церквей. В этом случае будет значительно легче принять соответствующее решение, но сначала в государстве нужно провести большую просветительскую работу.

В епархиях планируется организовать опрос. Православная церковь Украины должна проанализировать, какой процент верующих отдает предпочтение конкретной дате. Он спрогнозировал, что в будущем этот вопрос будет решен положительно.

Напомним, 24 декабря в Софии Киевской состоялось заседание Синода Православной церкви Украины. На нем было принято решение подчинить ПЦУ все приходы и монастыри украинской столицы, которые к 15 декабря 2018 года находились в составе УПЦ Киевского патриархата.

Источник: Ракурс


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