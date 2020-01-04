Взрыв в клубе на Тернопольщине: Нацполиция возбудила уголовное дело, фото: Нацполиция

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Ракурс

Взрыв в клубе на Тернопольщине, где пострадали восемь несовершеннолетних, расследуют в Национальной полиции.

Уголовное производство открыто сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На месте происшествия работали эксперты. Они выяснили, что утечка природного газа могла стать причиной взрыва в сельском клубе. Специалисты на месте происшествия обнаружили старую газовую трубу. К ней было сделано врезку.

Правоохранители проанализировали проведения соответствующих работ. Они считают, что газ по старой трубе попал в помещение клуба, где дети участвовали в репетиции выступления рождественского вертепа. Накопление вещества и могло спровоцировать взрыв.

Инцидент зафиксирован третьего января в клубе селе Угринов Пидгаецкого района. В результате взрыва пострадали восемь несовершеннолетних от 12 до 17 лет. С ожогами 1−2 степени они были доставлены в больницу Тернополя.

Дело расследуют по части 2 статьи 272 УК (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до восьми лет.