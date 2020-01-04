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Вибух у клубі на Тернопільщині: Нацполіція відкрила кримінальне провадження, фото: Нацполіція
Вибух у клубі на Тернопільщині: Нацполіція відкрила кримінальне провадженняhttps://racurs.ua/ua/n131623-vybuh-u-klubi-na-ternopilschyni-nacpoliciya-vidkryla-kryminalne-provadjennya.htmlРакурс
Вибух у клубі на Тернопільщині, де постраждали восьмеро неповнолітніх, розслідують у Національній поліції.
Кримінальне провадження відкрито співробітниками правоохоронних органів. Про це повідомляє прес-служба відомства.
На місці події працювали експерти. Вони з’ясували, що витік природного газу міг стати причиною вибуху в сільському клубі. Фахівці на місці події виявили стару газову трубу. До неї було зроблено врізку.
Правоохоронці проаналізували проведення відповідних робіт. Вони вважають, що газ по старій трубі потрапив у приміщення клубу, де діти брати участь у репетиції виступу різдвяного вертепу. Накопичення речовини і могло спровокувати вибух.
Інцидент зафіксовано третього січня у клубі селі Угринів Підгаєцького району. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх від 12 до 17 років. З опіками 1−2 ступеня їх доставили до лікарні Тернополя.
Справу розслідуватимуть за частиною 2 статті 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до восьми років.
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