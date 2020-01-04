У Калуші потяг протаранив автівку поза залізничним переїздом, фото: goodfreephotos

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У Калуші потяг протаранив на залізничній колії автомобіль.

Водія врятували поліцейські. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Транспортний засіб зупинився поза залізничним переїздом. Водій намагався проїхати через колію у недозволенному місці.

Найближчий екіпаж груп реагування вирушив на місце події. Поліцейські спробувати вивільнити автомобіль, який застряг на колії. Інспекторам частково вдалось відсунути авто, оскільки вони почули наближення потягу. Машиніст застосував екстрене гальмування, але зіткнення все ж не вдалось уникнути.

Водій автомобіля травм не отримав. Громадянина вдалося врятувати. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у грудні в Чехії жінка потрапила у ДТП через різдвяного коропа. Вона везла рибу на передньому пасажирському сидінні у пластиковому пакеті, але короп намагався втекти. Автоледі злякалася, втратила керування і врізалася в бетонний стовп.