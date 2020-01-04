У США скасовують концерти джазмена Бутмана через підтримку анексії Криму, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n131627-u-ssha-skasovuut-koncerty-djazmena-butmana-cherez-pidtrymku-aneksiyi-krymu.html

Ракурс

Ігор Бутман, російський джазмен, не виступить у США.

Адміністрація клубів у різних містах скасувала його концерти через підтримку окупації Криму. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Російський виконавець планував американський тур, але бостонський джаз-клуб RegattaBar скасував його виступ. Джаз-клуб у Енн-Арбор (штат Мічиган) також відмовився прийняти музиканта.

Зникли афіші джазмена і при вході у клуб Blue Llama Jazz. Місцеві активісти організації Arts Against Aggression повідомили керівництву закладу про політичну позицію росіянина.

З’ясувалось, що він підтримав агресивну політику Росії проти України. Бутман був також довіреною особою російського президента РФ Володимира Путіна на виборах у 2018 році. Музикант порушував рекомендації Держдепартаменту США не брати участі в Koktebel Jazz Party в окупованому Криму.

Сам Бутман заявив, що скасував концерти через «термінові справи». Виступ у Бостоні, за його словами, нібито не дозволили через корпоративний захід.

Раніше повідомлялось про концерт співачки Таїсії Повалій у Києві. Вона виступала у Кремлі, вітала мешканців Криму на святкуванні дня Росії в окупованій Ялті.