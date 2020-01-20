В Україні створять реєстри вчителів та учнів, фото: Health

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Реєстри вчителів та учнів запустять в Україні.

Анонсувала створення Ганна Новосад, міністр освіти й науки. Про це вона повідомила в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Вона розповіла, що принцип доступності початкової освіти в прив’язці до місця достатньо ефективний. Верховна Рада вже ухвалила ініціативу, яка узаконює цей підхід.

Керівник відомства вважає, що такий принцип завжди зазнаватиме дискредитації в умовах браку шкіл на території великих міст. З точки зору реєстрації місця проживання, за її словами, спостерігатиметься «вакханалія».

На думку Новосад, на етапі створення складно вплинути на ситуацію, яка не входить до компетенції відомства. У 2020 році в тестовому режимі Міносвіти запустило нову систему збору статистики. До цієї системи внесуть модуль з реєстру учнів і учителів. Такі списки використовуватимуть для жеребкування під час зарахування дітей до навчальних закладів.

Робимо технічне завдання і шукаємо гроші, — прокоментувала можливість створення реєстрів Новосад.

Раніше Новосад розповіла, що індивідуальні заняття в школі оплатять за державний кошт. Вона вважає, що це дозволить підвищити рівень знань учнів.