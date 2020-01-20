Вчителі російськомовних шкіл пройдуть курси з української мови. Фото: Pinterest

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Російськомовні класи в Україні з п’ятого року навчання переведуть на українську. Для цього вчителів російськомовних шкіл відправлять на курси з підвищення кваліфікації та навіть зроблять для них літню школу.

На цих курсах вчителі вивчатимуть необхідну термінологію українською мовою, щоб надалі викладати нею. Про це розповіла міністр освіти і науки України Ганна Новосад, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Новосад, підготовка вчителів — один із найважливіших етапів. Однак буде проведено й роботу з учнями. Так, з вересня планується перевести російськомовні школи на українську мову навчання, проте це буде стосуватися лише старших класів (починаючи з п’ятого). У початковій школі дітям продовжать викладати уроки російською мовою. Крім того, навіть після п’ятого класу російською викладатимуть рідну мову та літературу.

Міністр додала, що в дітей можуть виникнути проблеми під час такого різкого переходу, тому буде передбачено адаптаційний період. За підсумками цього періоду в Міністерстві освіти і науки проаналізують проведену роботу і скоригують помилки.

Новосад також пояснила, чому російськомовні школи переводять на українську з 2020 року, а не 2023-го, як навчальні заклади, де навчання відбувається мовами країн Євросоюзу. За словами міністра, це аргументовано близькістю мов, адже українська та російська належать до однієї мовної групи. Тому, на думку Міносвіти, дітям, у котрих рідна мова російська, буде набагато простіше вивчити українську, ніж, наприклад, тим, хто навчається угорською мовою.

Як відомо, з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.