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Ракурс
Війна на Донбасі: Київ поскаржиться лідерам Нормандії на посилення обстрілів, фото — "Українська трибуна"

Київ поскаржиться лідерам Нормандії на посилення обстрілів на фронті

20 січ 2020, 13:35
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Офіційний Київ поскаржиться лідерам країн нормандського формату на посилення обстрілів та збільшення кількості жертв на лінії розмежування.

Про наміри України негайно зв’язатися із партнерами з мирних переговорів 20 січня під час брифінгу у Києві заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Керівник української дипломатії сьогодні зустрівся із головою ОБСЄ Еді Рамою.

Пристайко заявив, що хоче з’ясувати, чи не є посилення обстрілів позицій ЗСУ спробою зірвати мінський та нормандський процеси.

Ми безумовно стурбовані цим і обговорювали питання з новим діючим головою ОБСЄ. Що це означає взагалі? Спроба зриву процесу, співпадіння багатьох факторів, які привели до зростання обстрілів. Ми бачимо, що домовленості не спрацьовують, — розповів Пристайко.

Міністр вважає, що варто посилити місію ОБСЄ, яка означає її перебування на лінії розмежування 24 години на добу, а також поліпшити її технічне оснащення, щоб краще фіксувати факти порушення режиму припинення вогню.

Голова ОБСЄ, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Албанії Еді Рама має намір 21 січня здійснити поїздку на Донбас у прифронтову зону.

«Ракурс» повідомляв, що 18 січня внаслідок масованих обстрілів проросійськими бойовиками загинув один український військовий, ще десятьох було поранено. Неспокійно було на фронті і 19 січня, коли збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню і знову загинув воїн ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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