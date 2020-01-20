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Аеропорт проектуватиме фірма російського академіка в Дніпрі. Фото: 24 канал

Конкурс на проектування аеропорту Дніпра виграла фірма російського академіка, якого нагороджував Путін (ФОТО)

20 січ 2020, 13:59
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Конкурс на проектування аеропорту в Дніпрі виграла фірма академіка Академії військових наук Росії Володимира Кульчицького.

Цей російський науковець у 2003 році був нагороджений президентом Російської Федерації Володимиром Путіним званням «Заслужений працівник транспорту Росії». Про це 17 січня повідомив журналіст Юрій Бутусов на власній сторінці у Facebook.

Так, 17 січня тендер на проектування аеропорту виграла фірма «Прогрестех-Україна», кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий, у Мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проектування була встановлена ​​демпінгова, в 12 млн грн, очевидно, щоб за всяку ціну виграти тендер, — розповів він.

За словами Бутусова, фірма «Прогрестех» давно працює в Україні. Однак, компанія значно посилила активність на українському ринку саме після 2014 року. Її цікавить робота в інфраструктурних проектах та в авіабудуванні. При цьому Кульчицький пропонує найкращим українським студентам КПІ безпосередньо влаштовуватися до нього на фірму.

Конкурс на проектування аеропорту Дніпра виграла фірма російського академіка. Фото: Юрій Бутусов

Конкурс на проектування аеропорту Дніпра виграла фірма російського академіка. Фото: Юрій Бутусов

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2020 рік передбачено мільярд гривень на реконструкцію аеропорту в Дніпрі.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2019 року анонсував будівництво аеропорту в Дніпрі. Крім того, глава держави пообіцяв, що в країні будуть будувати й інші аеропорти.

Джерело: Ракурс


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