НБУ. Фото: ZN.ua

https://racurs.ua/n132354-zakon-o-zaschite-prav-potrebiteley-finansovyh-uslug-vstupil-v-silu-nbu.html

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Закон о защите прав потребителей финансовых услуг вступил в силу. Национальный банк Украины (НБУ) летом прошлого года создал профильное подразделение, которое будет контролировать данный вопрос.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Ежемесячно новое подразделение НБУ обрабатывало около 900 обращений потребителей финансовых услуг. После 15 августа всего было зарегистрировано около 4 тыс. обращений потребителей.

Около 64% всех обращений касаются банков. Всего НБУ получил обращения по 53 банкам. Наибольшее количество касается трех банков.

Потребители в основном жалуются НБУ на утаивание банками информации о полной стоимости кредита, самовольное списание средств с зарплаты или других начислений в погашение долга, а также на списание процентов за счет увеличения кредитного лимита с процентами по большей ставке без объяснений правомерности относительно своих действий.

Национальный банк после принятия закона о защите прав потребителей финансовых услуг начал разрабатывать новые требования к банкам, которые позволят регулятору реагировать на обращения потребителей и решать спорные вопросы.

НБУ уже требует от банков изменения информации о своих услугах на сайтах, для обеспечения доступа потребителей к полной и актуальной информации об условиях предоставления услуги, ее стоимости, условиях досрочного возврата кредита, возможных штрафах и т. п.

Данные требования банки должны будут соблюдать с начала марта этого года, до этого НБУ предоставил финучреждениям время для адаптации. С начала июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета затрат или доходов от финансовой услуги.

Также в июне должна измениться реклама банков, в которой должны будут отражены такие характеристики услуги как информация о полной стоимости, условиях получения услуги и возможных риски.

Также НБУ планирует принять новые требования к договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и в рекламе по микрокредитам, раскрытию информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работы с обращениями граждан, а также избежание нечестных практик.