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Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский заявил о выполнены обещания Ирана, фото: Википедия

Авиакатастрофа самолета МАУ: Зеленский заявил о выполнении обещаний Ирана

20 янв 2020, 18:54
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Авиакатастрофу самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» продолжают обсуждать в мире.

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что иранской стороной обещания «в основном были выполнены». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства обсудил с Мохаммадом Эслами, специальным представителем президента Ирана, детали расследования. Зеленский уточнил, что 45 украинских специалистов допустили в Тегеране к соответствующей работе. Они выполняли свои функции, чтобы быстро идентифицировать тела всех граждан Украины и организовали их возвращение.

Зеленский акцентировал внимание на необходимости обеспечить эффективное расследование трагедии. Стороны также обсудили создание совместной следственной группы и компенсации родным погибших в авиакатастрофе.

Напомним, украинский самолет потерпел катастрофу 8 января вблизи Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 11 из них были украинцами. Все они погибли. Позже выяснилось, что иранская ракета сбила самолет МАУ.

Источник: Ракурс


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