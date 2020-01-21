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Последствия авиакатастрофы в Иране, фото: IRNA

Авиакатастрофа в Тегеране: Иран подготовил предварительный отчет по расследованию инцидента — Bellingcat

21 янв 2020, 08:00
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Иранская ассоциация гражданской авиации подготовила предварительный отчет о результатах расследования катастрофы украинского «Боинга-737», который упал утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.

В отчете указано, что самолет был сбит двумя ракетами «земля-воздух» «Тор-М1» малой дальности, сообщает исследовательская сеть Bellingcat.

По информации Bellingcat, в отчете также указано, что:

  • самолет вылетел из Тегерана в 6.12 по местному времени и потерял все контакты с авиадиспетчерами на высоте 2 тыс. 469 м;
  • в 6.15 он исчез с экранов вспомогательного радара, а в 6.18 — с главных радаров;
  • изъятые «черные ящики» самолета с информацией о полете и разговоры в кабине пилотов являются «одними из самых передовых устройств в мире» и у Ирана нет средств для их декодирования;
  • французские и американские агентства по расследованию авиакатастроф отказались направить в Иран необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков».

Напомним, руководство Ирана 11 января официально признало, что силы ПВО этой страны сбили украинский «Боинг». В Иране настаивают, что причиной катастрофы стал «человеческий фактор».


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Авиакатастрофа в Тегеране: Иран подготовил предварительный отчет по расследованию инцидента — Bellingcat

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