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Ракурс
Александр Бабиков. Фото: 24 Канал

Заместителем директора ГБР официально стал бывший адвокат Януковича

20 янв 2020, 23:50
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Первым заместителем директора Государственного бюро расследований (ГБР) стал Александр Бабиков, который ранее работал адвокатом в фирме Aver Lex. Данная фирма защищала в судах интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Информация о назначении Бабикова первым заместителем директора ГБР появилась на официальном сайте ведомства.

Еще одним заместителем главы ведомства стал Александр Соколов.

Временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова ранее сообщила, что комиссия по отбору завершила работу, кандидаты на должности заместителей прошли проверку, а приказы об их назначении подписаны. Однако имен своих заместителей она не озвучила.

Также Венедиктова прокомментировала информацию о назначении адвоката экс-президента Януковича своим заместителем. Она заявила, что подразделение по «делам Майдана» подчиняется исключительно директору ГБР. Кроме того, предприняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов.

Источник: Ракурс


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