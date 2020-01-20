Заступником директора ДБР офіційно став колишній адвокат Януковича

Олександр Бабіков. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n132364-zastupnykom-dyrektora-dbr-oficiyno-stav-kolyshniy-advokat-yanukovycha.html

Ракурс

Першим заступником директора Державного бюро розслідувань (ДБР) став Олександр Бабіков, який раніше працював адвокатом у фірмі Aver Lex. Дана фірма захищала в судах інтереси колишнього президента України Віктора Януковича.

Інформація про призначення Бабікова першим заступником директора ДБР з’явилася на офіційному сайті відомства.

Ще одним заступником голови відомства став Олександр Соколов.

Тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедиктова раніше повідомила, що комісія з відбору завершила роботу, кандидати на посади заступників пройшли перевірку, а накази про їх призначення підписані. Однак імен своїх заступників вона не озвучила.

Також Венедиктова прокоментувала інформацію про призначення адвоката екс-президента Януковича своїм заступником. Вона заявила, що підрозділ по «справах Майдану» підпорядковується виключно директору ДБР. Крім того, вжито всіх передбачених законом заходів, спрямованих на недопущення конфлікту інтересів.