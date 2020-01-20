Білорусь. Фото: Російська газета

https://racurs.ua/ua/n132363-bilorus-znayshla-alternatyvu-rosiyskiy-nafti.html

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Білорусь знайшла альтернативу російській нафті після того, як з РФ не були узгоджені інтеграційні дорожні карти щодо нафти, газу і податків.

Білорусь уклала договір із Норвегією на поставку 80 тис. т нафти, повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на російські ЗМІ.

Доставка норвезької нафти до Білорусі буде здійснюватися через литовський порт у Клайпеді.

Норвезька нафта надійде на нафтопереробний завод «Нафтан» вже в двадцятих числах січня.

Поки невідомо чи буде можливість закупівлі Мінськом норвезької нафти на перспективу.

Як відомо, уряд Білорусі продовжує відпрацьовувати схему альтернативних поставок нафти, вивчаючи всі можливі варіанти. Комерційні пропозиції спрямовані до України, Польщі, країн Балтії, Казахстану і Азербайджану.