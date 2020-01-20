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Ракурс
Тризуб. Фото: 24 Канал

Посольство Великої Британії прокоментувало віднесення українського тризуба до терористичних символів

20 січ 2020, 22:50
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Посольство Великої Британії, в особі представника британського уряду, прокоментувало включення українського тризуба до списку терористичних символів в «Керівництві з протидії екстремізму», поширеного правоохоронними органами Великої Британії.

Повідомлення з’явилося у Facebook на сторінці посольства Великої Британії в Україні.

У заяві сказано, що Велика Британія висловлює жаль, що український тризуб потрапив до «наочного посібника» британської поліції по боротьбі з тероризмом. В даному документі зазначено, що багато наведених у ньому символів не становлять інтерес у боротьбі з тероризмом.

Британська влада глибоко поважає офіційні символи української державності, зокрема державний прапор, герб і гімн України. Також у повідомленні зазначено, що Велика Британія визнає тризуб головним елементом державного герба України, який має конституційне, історичне і культурне значення для народу України.

Великобританія залишається на позиціях повної підтримки незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України і сподівається на поглиблення двосторонніх відносин між країнами у майбутньому.

Джерело: Ракурс


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Посольство Великої Британії прокоментувало віднесення українського тризуба до терористичних символів

Посольство Великої Британії висловило жаль, щодо включення українського тризуба до списку терористичних символів в «Керівництві з протидії екстремізму», поширеного британською поліцією

Світові новини
22:50   20 січ