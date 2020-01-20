«Укрпошта» в 2019 році отримала 600 млн грн чистого прибутку

Укрпошта. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/ua/n132361-ukrposhta-v-2019-roci-otrymala-600-mln-grn-chystogo-prybutku.html

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«Укрпошта» в 2019 році збільшила свій дохід на 20,6% у порівнянні з 2018 роком. Чистий дохід підприємства в 2019 році склав 8,2 млрд грн, а в 2018 році цей показник становив 6,8 млрд грн.

Фінансовими успіхами поділилася прес-служба компанії.

Чистий прибуток «Укрпошти» за 2019 рік склав 600 млн грн. У 2018 році компанія показала збитки в сумі понад 500 млн грн.

У 2019 компанія збільшила обсяги пересилки до 47 тис. посилок на добу, а також істотно розширила послуги міжнародної доставки.

На балансі «Укрпошти» числиться 547 автомобілів, 8 млн 300 тис. нових комп’ютерів, а також 5 тис. POS-терміналів з підтримкою безконтактної оплати.

Також у 2019 році збільшилися доходи від здачі незадіяних об'єктів нерухомості в оренду. Із даного джерела отримано дохід у сумі 69 млн грн.

Середня щомісячна зарплата виробничого персоналу компанії у минулому році склала 6,85 тис. грн без урахування премій.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. Компанія надає близько 50 видів послуг у 11 тис. відділеннях по всій Україні, ще близько 1,2 тис. відділень розташовані на непідконтрольній Україні території. Штат співробітників підприємства нараховує 76 тис. чоловік, з яких 33 тис. — листоноші, 13 тис. — оператори поштового зв’язку.