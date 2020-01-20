Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Укрпошта. Фото: Zik.ua

«Укрпошта» в 2019 році отримала 600 млн грн чистого прибутку

20 січ 2020, 21:59
999

«Укрпошта» в 2019 році збільшила свій дохід на 20,6% у порівнянні з 2018 роком. Чистий дохід підприємства в 2019 році склав 8,2 млрд грн, а в 2018 році цей показник становив 6,8 млрд грн.

Фінансовими успіхами поділилася прес-служба компанії.

Чистий прибуток «Укрпошти» за 2019 рік склав 600 млн грн. У 2018 році компанія показала збитки в сумі понад 500 млн грн.

У 2019 компанія збільшила обсяги пересилки до 47 тис. посилок на добу, а також істотно розширила послуги міжнародної доставки.

На балансі «Укрпошти» числиться 547 автомобілів, 8 млн 300 тис. нових комп’ютерів, а також 5 тис. POS-терміналів з підтримкою безконтактної оплати.

Також у 2019 році збільшилися доходи від здачі незадіяних об'єктів нерухомості в оренду. Із даного джерела отримано дохід у сумі 69 млн грн.

Середня щомісячна зарплата виробничого персоналу компанії у минулому році склала 6,85 тис. грн без урахування премій.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури. Компанія надає близько 50 видів послуг у 11 тис. відділеннях по всій Україні, ще близько 1,2 тис. відділень розташовані на непідконтрольній Україні території. Штат співробітників підприємства нараховує 76 тис. чоловік, з яких 33 тис. — листоноші, 13 тис. — оператори поштового зв’язку.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Посольство Великої Британії прокоментувало віднесення українського тризуба до терористичних символів

Посольство Великої Британії висловило жаль, щодо включення українського тризуба до списку терористичних символів в «Керівництві з протидії екстремізму», поширеного британською поліцією

Світові новини
22:50   20 січ