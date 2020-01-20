Вибори. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n132360-dovybory-odnogo-nardepa-obiydutsya-cvk-v-10-mln-grn.html

Ракурс

Довибори одного нардепа-мажоритарника в Харківській області обійдуться Центральній виборчій комісії (ЦВК) в 10 млн 332 тис. грн. Вибори будуть проходити 15 березня 2020 року у виборчому окрузі № 179, який розташований у місті Лозова Харківської області.

ЦВК вже затвердила відповідний кошторис, повідомляє ТСН.

На виготовлення виборчої документації буде витрачено 718 тис. 756 грн. Послуги ЗМІ для оприлюднення результатів виборів обійдуться в 223 тис. 942 грн.

Витрати окружної виборчої комісії складуть 9 млн 255 тис. 109 грн.

На придбання паперу та витратних матеріалів для виготовлення та ведення реєстру виборців і іменних запрошень буде витрачено 19 тис. 200 грн.

Як відомо, у даному виборчому окрузі був обраний нардеп-мажоритарник Олексій Кучер, який 5 листопада був призначений президентом України Володимиром Зеленським головою Харківської обласної державної адміністрації.