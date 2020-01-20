Самогубство в будівлі ЦВК: застрелився співробітник УДО

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Самогубство. Фото: ukranews.com
Самогубство в будівлі ЦВК: застрелився співробітник УДОhttps://racurs.ua/ua/n132358-samogubstvo-v-budivli-cvk-zastrelyvsya-spivrobitnyk-udo.htmlРакурс
Самогубство в будівлі Центральної виборчої комісії відбулося увечері 20 січня 2020 року. Співробітник Управління державної охорони (УДО) вистрілив у себе з табельної зброї.
Про самогубство, посилаючись на власні джерела в УДО, повідомляють УНН.
Інцидент стався близько 18.00.
Співробітникові УДО, який здійснив суїцид, було 25 років.
Розслідуванням причин самогубства буде займатися Державне бюро розслідувань.
Як раніше повідомляв «Ракурс», у Київській області 21-річний поліцейський вистрілив собі в голову з табельної зброї.
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