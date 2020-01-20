Самогубство в будівлі ЦВК: застрелився співробітник УДО

Самогубство. Фото: ukranews.com

https://racurs.ua/ua/n132358-samogubstvo-v-budivli-cvk-zastrelyvsya-spivrobitnyk-udo.html

Ракурс

Самогубство в будівлі Центральної виборчої комісії відбулося увечері 20 січня 2020 року. Співробітник Управління державної охорони (УДО) вистрілив у себе з табельної зброї.

Про самогубство, посилаючись на власні джерела в УДО, повідомляють УНН.

Інцидент стався близько 18.00.

Співробітникові УДО, який здійснив суїцид, було 25 років.

Розслідуванням причин самогубства буде займатися Державне бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Київській області 21-річний поліцейський вистрілив собі в голову з табельної зброї.