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Ракурс
Самогубство. Фото: ukranews.com

Самогубство в будівлі ЦВК: застрелився співробітник УДО

20 січ 2020, 20:38
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Самогубство в будівлі Центральної виборчої комісії відбулося увечері 20 січня 2020 року. Співробітник Управління державної охорони (УДО) вистрілив у себе з табельної зброї.

Про самогубство, посилаючись на власні джерела в УДО, повідомляють УНН.

Інцидент стався близько 18.00.

Співробітникові УДО, який здійснив суїцид, було 25 років.

Розслідуванням причин самогубства буде займатися Державне бюро розслідувань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Київській області 21-річний поліцейський вистрілив собі в голову з табельної зброї.


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