Арешти активів «Газпрому» за позовами «Нафтогазу» зняті в Британії, Люксембурзі і Нідерландах

«Нафтогаз» і «Газпром». Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n132357-areshty-aktyviv-gazpromu-za-pozovamy-naftogazu-znyati-v-brytaniyi-luksemburzi-i-niderlandah.html

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Арешти активів «Газпрому» за позовами «Нафтогазу» були зняті у Великій Британії, Люксембурзі та Нідерландах.

Про це повідомила прес-служба «Газпрому».

Арешти активів «Газпрому» і забезпечувальні заходи на вимогу «Нафтогазу», прийняті в Англії і Уельсі, Нідерландах і Люксембурзі на підставі Арбітражного рішення Торгової палати Стокгольма № V 2014/129 від 28 лютого 2018 року, були зняті 20 січня 2020 року.

У Великій Британії зобов’язання суду «Газпрому», South Stream Transport B.V. і Blue Stream Pipeline Company B.V. були анульовані наказом англійського суду від 14 січня 2020 року. Цього достатньо для зняття арешту з активів.

Адвокати «Нафтогазу» направили 10 січня 2020 року листи на адресу «Газпрому» і нідерландських компаній, що входять до групи «Газпрому», про зняття арештів з активів у Нідерландах. Інформація про зняття арешту акцій відображена у реєстрі акціонерів South Stream Transport BV.

«Нафтогаз» і «Газпром» 11 сiчня 2020 року підписали акти про відкликання вимоги щодо арештів від 15−22 лютого 2019 року і 26−31 липня 2019 року.

Адвокати «Нафтогазу» 13 січня 2020 року направили листи на адресу люксембурзьких банків і компаній, щодо яких були прийняті арешти 15−22 лютого 2019 року і 26−31 липня 2019 року.